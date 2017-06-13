19 грубых нарушений ПДД было выявлено в Нижнем Тагиле во время проведения рейда «Стоп-контроль»

С 9 по 11 июня на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа прошло масштабное мероприятие «Стоп-контроль» по проверке водителей на предмет нарушения отдельных видов ПДД на наиболее аварийных участках дороги.





За время рейда сотрудники ГИБДД выявили 19 грубых нарушений ПДД. Среди них: восемь фактов управления ТС в состоянии алкогольного опьянения. Девять автовладельцев находились за рулем без водительских прав. Двое автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования на предмет содержания алкоголя в организме.