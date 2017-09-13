12 сентября прошла акция «Внимание – дети на дороге!», участниками которой стали учащиеся общеобразовательных школ Нижнего Тагила, сотрудники отделения пропаганды ГИБДД и представители центра защиты населения.
Ребята из отрядов Юных инспекторов движения вместе с инспекторами ГИБДД провели беседы с гражданами города и напомнили им о правилах безопасного движения по дороге. Также дружинники провели профилактические беседы с водителями, которых сотрудники ДПС остановили за нарушение ПДД. Учащиеся школ №32 и 64 подготовили плакаты и памятки, которые раздавали прохожим.
Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, несмотря на плохую погоду, акция встретила поддержку со стороны жителей города. Они с вниманием слушали юных инспекторов и рассказывали, что соблюдают все правила дорожного движения.
Участники акции «Внимание – дети на дороге!» напомнили тагильчанам ПДД (ФОТО)13 сентября 2017, 23:35Добавить новость
12 сентября прошла акция «Внимание – дети на дороге!», участниками которой стали учащиеся общеобразовательных школ Нижнего Тагила, сотрудники отделения пропаганды ГИБДД и представители центра защиты населения.
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