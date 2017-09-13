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Автомобильный Нижний Тагил

Участники акции «Внимание – дети на дороге!» напомнили тагильчанам ПДД (ФОТО)

13 сентября 2017, 23:35Добавить новость
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В рамках месячника безопасности дорожного движения, который проводится в начале учебного года, прошла социально-значимая акция «Внимание – дети на дороге!». Участники напомнили жителям Нижнего Тагила правила безопасности при движении по дороге.

12 сентября прошла акция «Внимание – дети на дороге!», участниками которой стали учащиеся общеобразовательных школ Нижнего Тагила, сотрудники отделения пропаганды ГИБДД и представители центра защиты населения.

Ребята из отрядов Юных инспекторов движения вместе с инспекторами ГИБДД провели беседы с гражданами города и напомнили им о правилах безопасного движения по дороге. Также дружинники провели профилактические беседы с водителями, которых сотрудники ДПС остановили за нарушение ПДД. Учащиеся школ №32 и 64 подготовили плакаты и памятки, которые раздавали прохожим.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, несмотря на плохую погоду, акция встретила поддержку со стороны жителей города. Они с вниманием слушали юных инспекторов и рассказывали, что соблюдают все правила дорожного движения.


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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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