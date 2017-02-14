Нетрезвый водитель из Ирбита дважды попытался откупиться за вождение в пьяном виде

В ноябре 2016 года Александр Щекотов был задержан сотрудниками дорожной полиции за управлением авто в нетрезвом виде. На месте он предложил 15 тысяч рублей инспектору, чтобы закрыть дело, но деньги приняты не были.



Затем в больнице во время медосвидетельствования Щекотов предложил 15 тысяч рублей сотруднику больницы, чтобы тот подделал акт проверки на состояние алкогольного опьянения. Деньги также приняты не были.



Сейчас материалы уголовного дела были переданы в районный суд Ирбита.