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Автомобильный Нижний Тагил

Большое родительское собрание по безопасности дорожного движения прошло в Нижнем Тагиле

14 марта 2017, 08:50Добавить новость
акция,безопасность,ГАИ,ГИБДД,город,дети,Нижний Тагил,Свердловская область,транспорт,школа,школьники
На прошлой неделе в ГДДТЮ прошло большое родительское собрание «Вместе за безопасность дорожного движения». В нем приняли участие представители администрации, ОГИБДД, полиции, а также родители, педагоги и воспитатели учебных заведений города.

Стоит отметить, что родительское собрание такого масштаба проводится в городе впервые. И уже понятно, что оно должно стать хорошей традицией.

Начальник отделения пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт напомнил родителям о правилах перевозки детей в автомобилях, о классификации автокресел, а также о поведении ребенка на проезжей части.

Также выступили другие специалисты с важными темами по данной проблеме. Помимо официальных речей на сцене было показано мастерство отрядов юных инспекторов дорожного движения, передает отделение пропаганды ОГИБДД.

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