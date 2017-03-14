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Автомобильный Нижний Тагил

Работники общественного транспорта Екатеринбурга выйдут на митинг из-за многомесячной задержки зарплат

14 марта 2017, 10:00Добавить новость
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28 марта в Екатеринбурге пройдет митинг работников Трамвайно-троллейбусного управления и Муниципального объединения автобусных предприятий. Как сообщают сами участники митинга, проблема назревала уже давно. Предприятия систематически задерживают зарплату своим сотрудникам. Профсоюз работников автотранспорта желает таким способом привлечь внимание к проблеме, добиться повышения зарплат.
 
Как сообщает ZNAK, последний раз зарплата выдавалась в конце января за декабрь, уже два месяца автотранспортники работают бесплатно. Из-за этого начались многочисленные сокращения штата.
 
Как сообщает администрация Екатеринбурга, проблема действительно есть – муниципальный транспорт недофинансирован, но она должна решиться в рамках транспортной реформы.
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