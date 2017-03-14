Работники общественного транспорта Екатеринбурга выйдут на митинг из-за многомесячной задержки зарплат

Профсоюз работников автотранспорта желает таким способом привлечь внимание к проблеме, добиться повышения зарплат.

Как сообщает

ZNAK

, последний раз зарплата выдавалась в конце января за декабрь, уже два месяца автотранспортники работают бесплатно. Из-за этого начались многочисленные сокращения штата.

Как сообщает администрация Екатеринбурга, проблема действительно есть – муниципальный транспорт недофинансирован, но она должна решиться в рамках транспортной реформы.