277 «затонированных» автомобилей были задержаны за неделю рейда в Нижнем Тагиле

В отделении пропаганды ГИБДД отметили рост количества машин с «затонированными» стёклами. Также в ведомстве отметили, что чаще всего плёнка наносится на лобовое стекло, что значительно влияет на обзор и повышает вероятность ДТП.



Штраф для водителей составляет 500 рублей, а при повторном нарушении автолюбитель может попасть под суд.



В Нижнем Тагиле за неделю рейда было выявлено 277 фактов «тонировки». 84 из них были устранены на месте, а еще 193 автовладельца получили требования об устранении нарушений. Также дорожные полицейские возбудили 15 административных производств за невыполнение требований, предусмотренных ч.1 ст.19.3 КоАП РФ.