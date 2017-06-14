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Автомобильный Нижний Тагил

277 «затонированных» автомобилей были задержаны за неделю рейда в Нижнем Тагиле

14 июня 2017, 07:15Добавить новость
ГАИ,ГИБДД,город,нарушение,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,транспорт,штраф
9 июня в Нижнем Тагиле завершился рейд «Тонировка», направленный на выявление автомобилей с нарушением светопропускаемости. Напомним, показатель должен составлять для передних стекол 70%, а для задних - в пределах 5%.

В отделении пропаганды ГИБДД отметили рост количества машин с «затонированными» стёклами. Также в ведомстве отметили, что чаще всего плёнка наносится на лобовое стекло, что значительно влияет на обзор и повышает вероятность ДТП.

Штраф для водителей составляет 500 рублей, а при повторном нарушении автолюбитель может попасть под суд.

В Нижнем Тагиле за неделю рейда было выявлено 277 фактов «тонировки». 84 из них были устранены на месте, а еще 193 автовладельца получили требования об устранении нарушений. Также дорожные полицейские возбудили 15 административных производств за невыполнение требований, предусмотренных ч.1 ст.19.3 КоАП РФ.

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