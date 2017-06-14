Фура оборвала контактную сеть трамваев на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле: движение на этом участке пути затруднено (ФОТО)

Фура оборвала контактную сеть трамваев на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле.
Проезжавший по улице высокий большегруз зацепил и оборвал контактные линии трамваев. Произошло это на улице Индустриальной.
Пробка получилась метров на 500-600, -- рассказал редакции TagilCity.ru проезжавший мимо автолюбитель.
В МУП «Тагильский трамвай» сообщили, что специалисты сейчас находятся на линии.
Из трамваев 12 маршрута высаживали всех на Садовой. Там трамвай развернулся и поехал обратно, а люди добирались дальше уже самостоятельно, -- добавил пассажир одного из трамваев.
Уже ведутся восстановительные работы. Движение на данном участке дороги пока затруднено.
Фото: высадка пассажиров, Павел Щербина, 14 мая, 2017 г.