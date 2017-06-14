Фура оборвала контактную сеть трамваев на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле: движение на этом участке пути затруднено (ФОТО)

Проезжавший по улице высокий большегруз зацепил и оборвал контактные линии трамваев. Произошло это на улице Индустриальной.

Пробка получилась метров на 500-600, -- рассказал редакции TagilCity.ru проезжавший мимо автолюбитель.

В МУП «Тагильский трамвай» сообщили, что специалисты сейчас находятся на линии.

Из трамваев 12 маршрута высаживали всех на Садовой. Там трамвай развернулся и поехал обратно, а люди добирались дальше уже самостоятельно, -- добавил пассажир одного из трамваев.

Уже ведутся восстановительные работы. Движение на данном участке дороги пока затруднено.

Фото: высадка пассажиров, Павел Щербина, 14 мая, 2017 г.