Лишение свободы сроком до 4-х лет грозит российским водителям за воспрепятствование движению машин скорой помощи на дороге

Водителей, создающих препятствия для движения машины скорой помощи на трассе, ожидает уголовный срок, если больной во время ожидания медицинской помощи скончался.

Госдума РФ намерена поддержать проект, предложенный Ириной Яровой, об ужесточении наказания за нарушения ПДД в отношении медицинских работников.



В уголовном кодексе появится новая статья, регулирующая наказание за «воспрепятствование оказанию медицинской помощи».





Сейчас в России такие действия, согласно КоАП РФ, наказываются штрафом в 500 рублей или лишением прав от одного до трех месяцев. Согласно новому проекту, водителей ждет уголовное наказание.





Если больной во время ожидания скорой помощи скончался, водитель отправится в тюрьму на четыре года. Если ожидание не вызвало негативных последствий, то автомобилиста ждет штраф в 30 000 рублей или лишение свободы сроком на 1,5-2 года, сообщает РБК. Если ожидание медпомощи причинило больному вред средней тяжести, то штраф увеличится до 40 000 рублей. Новый проект уже поддержан Правительством и Верховным судом РФ.