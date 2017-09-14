Автоледи будет судиться с ремонтниками из-за разбитого авто (ФОТО)

В роковой вечер 2 августа за рулём Audi Q5 была женщина. В темное время суток автоледи угодила в канаву, вырытую на проезжей части, задев при этом бетонные блоки. По словам автолюбительницы на дороге не было предупреждающих знаков, а освещение на улице не работало.





Супруги уверены, что при своевременном обозначении места работ ремонтниками ЧП бы не произошло. Сейчас иномарка восстановлению не подлежит, пишет Глобус.





В полиции уголовное дело возбуждено не было, поскольку правоохранители, прибывшие на место спустя два дня, не обнаружили ни канавы, ни техники. А в ответственной за работы компании заявили, что знаки на месте ремонта были.