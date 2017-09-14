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Автомобильный Нижний Тагил

Дорожные ремонты в Нижнем Тагиле буду окончены в срок - Сергей Носов

14 сентября 2017, 13:43Добавить новость
Нижний Тагил,ремонт дорог,Космонавтов,ремонт,Победы,Носов
Дворы и дороги Нижнего Тагила будут отремонтированы в плановые сроки. О том, как это реализовывается, рассказал глава Нижнего Тагила Сергей Носов.
Нна мой взгляд, для того чтобы спокойно работать в реализации чего-то подобного, ремонтов и проектов, нужно иметь долгосрочные контракты, чтобы ознакомиться с технологией процедуры. И сегодня такие процедуры занимают не 1,5, а 2,5 месяца. И приступать к работам мы можем после того, как получили подпись в бюджете от правительства Свердловской области. То есть, фактически в середине или в конце лета. Так или иначе, вот я смотрю и радуюсь, не только в окно, но и по прогнозам: в течении 10 дней будет сухая погода. Что на фоне нашего лета для нас очень важно. Пообещали успеть – успеем. Еще 6 дворов мы еще сделаем. Работа идет и отступать некуда, -- сказал Сергей Носов. 

Объемы дорожного строительства в Нижнем Тагиле в 2017 году сравнимы с 2013 годом, рекордным по ремонту дорог в городе. На данный момент выполняется капремонт сразу двух комплексов автодорог, это и объекты инженерной структуры, в том числе ливневые канализации, - проспекта Ленина и улиц Космонавтов и Победы.
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