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Автомобильный Нижний Тагил

Капремонт Кольцовского тракта в Екатеринбурге завершится в конце октября (ФОТО)

14 сентября 2017, 12:30Добавить новость
авто,Екатеринбург,проверка,ремонт,ремонт дорог,транспорт,Аэропорт «Кольцово»,капремонт
Почти завершен капитальный ремонт Кольцовской автодороги в Екатеринбурге. Перед сдачей работ будет проведена дополнительная проверка.

Капитальный ремонт автодороги из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово подрядчик обещает завершить 25 октября. Проведение ремонта и качество работ оценил 13 сентября заместитель министра транспорта и связи Свердловской области Дмитрий Бусыгин.

На трассе в 11 км уже завершена укладка дорожного полотна, отремонтированы фонари и нанесена разделительная полоса. Сейчас дорожные рабочие наносят антикоррозийное покрытие на пролеты пешеходных мостов и шумозащитные экраны.

В ремонте Кольцовской автодороги используется щебень высокой износостойкости и современная дорожная техника. Новое дорожное полотно может прослужить до 9 лет.

 

Дмитрий Бусыгин отметил, что в октябре будет проведена дополнительная проверка. Пройдут испытания безопасности дороги, будут взяты пробы для лабораторных исследований. Акты будут подписаны только после полной приемки работы, пишет Уралинформбюро.

авто,Екатеринбург,проверка,ремонт,ремонт дорог,транспорт,Аэропорт «Кольцово»,капремонт

Фото: «Уралинформбюро»

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