Капремонт Кольцовского тракта в Екатеринбурге завершится в конце октября (ФОТО)

Капитальный ремонт автодороги из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово подрядчик обещает завершить 25 октября. Проведение ремонта и качество работ оценил 13 сентября заместитель министра транспорта и связи Свердловской области Дмитрий Бусыгин.





На трассе в 11 км уже завершена укладка дорожного полотна, отремонтированы фонари и нанесена разделительная полоса. Сейчас дорожные рабочие наносят антикоррозийное покрытие на пролеты пешеходных мостов и шумозащитные экраны.



В ремонте Кольцовской автодороги используется щебень высокой износостойкости и современная дорожная техника. Новое дорожное полотно может прослужить до 9 лет.

Дмитрий Бусыгин отметил, что в октябре будет проведена дополнительная проверка. Пройдут испытания безопасности дороги, будут взяты пробы для лабораторных исследований. Акты будут подписаны только после полной приемки работы, пишет Уралинформбюро.





Фото: «Уралинформбюро»