Рейс из Екатеринбурга в турецкий Даламан задерживается на 12 часов

«Кольцово» из-за неисправности самолета.

Авиакомпания Azur Air задерживает в аэропорту «Кольцово» вылет самолета в Турцию более чем на 12 часов. Туристы должны были вылететь в Даламан ночью с 13 на 14 сентября. Рейс неоднократно переносили, теперь вылет планируется 14 сентября в 15:20.

Как сообщает представитель авиакомпании, задержка вылета связана с технической неисправностью самолета. Сейчас в аэропорту ожидают исправный лайнер из Санкт-Петербурга для осуществления вылета в Турцию. Пассажиров на время ожидания разместили в гостинице, пишет Комсомольская Правда.