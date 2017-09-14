| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Рейс из Екатеринбурга в турецкий Даламан задерживается на 12 часов

14 сентября 2017, 13:00Добавить новость
Екатеринбург,нарушение,ребенок,ремонт,транспорт,Аэропорт «Кольцово»,самолет,авиакомпания
Жители Свердловской области 12 часов ждут рейс в Турцию в аэропорту «Кольцово» из-за неисправности самолета.

Авиакомпания Azur Air задерживает в аэропорту «Кольцово» вылет самолета в Турцию более чем на 12 часов. Туристы должны были вылететь в Даламан ночью с 13 на 14 сентября. Рейс неоднократно переносили, теперь вылет планируется 14 сентября в 15:20.

 

Как сообщает представитель авиакомпании, задержка вылета связана с технической неисправностью самолета. Сейчас в аэропорту ожидают исправный лайнер из Санкт-Петербурга для осуществления вылета в Турцию. Пассажиров на время ожидания разместили в гостинице, пишет Комсомольская Правда.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Хулиганы пытались ослепить лазером пилотов самолета в екатеринбургском аэропорту
6 сентября, 20:45
0 1
Капремонт Кольцовского тракта в Екатеринбурге завершится в конце октября (ФОТО)
сегодня, 12:30
0 0
Свалка возле аэропорта «Кольцово» угрожает безопасности самолётов
5 сентября, 22:35
0 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 195
Подписаться на новости