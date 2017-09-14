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Автомобильный Нижний Тагил

Сергей Носов: «Появление электробусов возможно и в Нижнем Тагиле, и в Екатеринбурге»

14 сентября 2017, 15:10Добавить новость
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Мэр Нижнего Тагила рассказал об обеспечении города новыми современными трамваями. Сергей Носов не исключает возможность появления электробусов в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов рассказал о закупке современных трамваев для города и уточнил предстоящее развитие трамвайной сети:

Все закупленные трамваи у нас уже ездят. Сегодня мы со «Сбербанк Лизингом» обсуждали схему развития транспорта, в том числе и трамваев. Еще есть программы закупок по льготным условиям. Мы  закупали трамваи по программе «Минпромторга» - нам они ушли за полцены. В ближайшее время планируем закупить еще 15 трамваев, -- рассказал Сергей Носов.

 

Также он уточнил, что договор города со «Сбербанк Лизингом» подразумевает не только закупку. Сейчас Нижний Тагил вышел на лизинговую схему новых трамвайных путей и дополнительной закупки вагонов. Развитие электротранспорта набирает силу.

Есть предложение по развитию транспортной сети от Белоруссии. Нижний Тагил вместе с Екатеринбургом посмотрит электробусы, внедрение которых сейчас обдумывает Москва. Их закупку сейчас обдумывает Екатеринбург, для нас они тоже были бы интересны, -- сообщил глава Нижнего Тагила.

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