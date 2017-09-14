Сергей Носов: «Появление электробусов возможно и в Нижнем Тагиле, и в Екатеринбурге»

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов рассказал о закупке современных трамваев для города и уточнил предстоящее развитие трамвайной сети:





Все закупленные трамваи у нас уже ездят. Сегодня мы со «Сбербанк Лизингом» обсуждали схему развития транспорта, в том числе и трамваев. Еще есть программы закупок по льготным условиям. Мы закупали трамваи по программе «Минпромторга» - нам они ушли за полцены. В ближайшее время планируем закупить еще 15 трамваев, -- рассказал Сергей Носов.

Также он уточнил, что договор города со «Сбербанк Лизингом» подразумевает не только закупку. Сейчас Нижний Тагил вышел на лизинговую схему новых трамвайных путей и дополнительной закупки вагонов. Развитие электротранспорта набирает силу.



