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Автомобильный Нижний Тагил

Трое злоумышленников разбирали трансформаторы на свердловской железной дороге

14 сентября 2017, 08:00Добавить новость
город,Екатеринбург,закон,кража,нарушение,Россия,Свердловская область,уголовное дело,железная дорога,трансформатор
На станции Екатеринбург-Пассажирский были задержаны трое злоумышленников. Полицейские на месте обнаружили разобранные дроссель-трансформаторы.

В начале месяца на станции Седельниково задержали воров, попытавшихся разобрать трансформатор: были срезаны болты с крышки. Очевидно, проводилась подготовка к хищению. Очевидец рассказал, что в этот день видел, как трое мужчин на ВАЗ-2112 скрылись на автомобиле.

Позже подозреваемых задержали. Было установлено, что они причастны к иным хищениям трансформаторов летом 2017 года. Для грабителей большую ценность представляла медная обмотка, которая стоит не малых денег. Поломка трансформаторов грозит задержкой расписания поездов.

Злоумышленники стали фигурантами уголовных дел по факту кражи и покушения на кражу, передает Наша газета.

 
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