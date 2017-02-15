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Автомобильный Нижний Тагил

Две фуры отправились на штрафстоянку за перегруз и изношенные шины после проверки ГИБДД на Кольцовском тракте

15 февраля 2017, 16:15Добавить новость
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В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД совместно со специалистами «весового контроля» провели проверку большегрузов на предмет нарушений при перевозке, сообщает Е1. В надзорном ведомстве сообщили о том, что во время проведения контрольной проверки на Кольцовском тракте почти у всех водителей фур обнаружили нарушения правил перевозки. Два большегруза были арестованы и доставлены на штрафную стоянку. 

Водители объяснили допущенные нарушения желанием подзаработать. При этом они заявили, что они знали о том, что заказчик перевозки грузов предлагал заведомо незаконную заявку, где будут нарушения. 

При проверке было обнаружено, что практически все автомобили имеют изношенные шины и находятся в катастрофическом техническом состоянии, которое при неблагоприятных условиях на дороге может привести к аварии, пояснили в ГИБДД.
ГИБДД,город,Екатеринбург,Свердловская область,проверка,нарушения,штрафстоянка,кольцовский тракт
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Фото: Е1.RU.
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