Две фуры отправились на штрафстоянку за перегруз и изношенные шины после проверки ГИБДД на Кольцовском тракте

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД совместно со специалистами «весового контроля» провели проверку большегрузов на предмет нарушений при перевозке, сообщает Е1. В надзорном ведомстве сообщили о том, что во время проведения контрольной проверки на Кольцовском тракте почти у всех водителей фур обнаружили нарушения правил перевозки. Два большегруза были арестованы и доставлены на штрафную стоянку.
Водители объяснили допущенные нарушения желанием подзаработать. При этом они заявили, что они знали о том, что заказчик перевозки грузов предлагал заведомо незаконную заявку, где будут нарушения.
При проверке было обнаружено, что практически все автомобили имеют изношенные шины и находятся в катастрофическом техническом состоянии, которое при неблагоприятных условиях на дороге может привести к аварии, пояснили в ГИБДД.
Фото: Е1.RU.