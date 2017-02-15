Две фуры отправились на штрафстоянку за перегруз и изношенные шины после проверки ГИБДД на Кольцовском тракте



В надзорном ведомстве сообщили о том, что во время проведения контрольной проверки на Кольцовском тракте почти у всех водителей фур обнаружили нарушения правил перевозки. Два большегруза были арестованы и доставлены на штрафную стоянку.

Водители объяснили допущенные нарушения желанием подзаработать. При этом они заявили, что они знали о том, что заказчик перевозки грузов предлагал заведомо незаконную заявку, где будут нарушения.

