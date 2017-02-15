Водные переправы будут работать до конца марта в Свердловской области

Представители инспекции утром и вечером проверяют толщину льда, согласно установленным требованиям. Все переправы обозначены знаками, имеют шлагбаум и пункты для обслуживающего персонала.



В основном через переправы происходит связь с населенными пунктами, таких путепроводов - 10. Другие 15 служат для транспортировки леса. Действовать переправы будут до конца марта, после чего ГИМС официально их закроет.