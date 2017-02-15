| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Водные переправы будут работать до конца марта в Свердловской области

15 февраля 2017, 09:00Добавить новость
авто,вода,дорога,МЧС,погода,помощь,проверка,работа,Россия,Свердловская область,транспорт
В Свердловской области сотрудники ГИМС регулярно контролируют безопасность 15-ти функционирующих водных переправ.

Представители инспекции утром и вечером проверяют толщину льда, согласно установленным требованиям. Все переправы обозначены знаками, имеют шлагбаум и пункты для обслуживающего персонала.

В основном через переправы происходит связь с населенными пунктами, таких путепроводов - 10. Другие 15 служат для транспортировки леса. Действовать переправы будут до конца марта, после чего ГИМС официально их закроет.

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , ,
Погода в Нижнем Тагиле
-14
Свердловская область
Нижний Тагил
-14
утром: -16
днем: -12
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
Только 26 школ Нижнего Тагила полностью готовы к началу учебного года 9 августа 2016, 08:50
Иномарка замдиректора Фонда капремонта была подожжена в Екатеринбурге (ФОТО) 8 февраля, 08:30 2
6,8 млн рублей зарплаты не были выплачены МУПом в Сысерти: областная прокуратура взяла дело на контроль 1 февраля, 08:10

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 14
Подписаться на новости