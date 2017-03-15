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Автомобильный Нижний Тагил

Пылесосы начнут очистку дорог Нижнего Тагила от грязи и пыли 16 марта

15 марта 2017, 11:10Добавить новость
авто,город,дорога,Нижний Тагил,дорожные службы,весна,уборка
С 16 марта на дорогах Нижнего Тагиле появятся машины-пылесосы.

С наступлением тепла на дороги города выйдет сезонная спецтехника.

Дорожное полотно планируется очистить подметально-уборочной техникой, устроенной по элеваторному типу. А также вакуумным спецтранспортом, который будет собирать сметённый к бордюрам мусор. Такая система работы в меньшей степени затрудняет автомобильное движение и позволяет заменить целую бригаду рабочих дорожных служб.

 

Уборка грязи, пыли и вытаявшего мусора с дорог, тротуаров и пешеходных переходов будет производиться в дневное время суток. Поэтому необходимости в специальной перепарковке транспорта на данный момент нет, -- пояснил начальник участка в МУП «Тагилдорстрой» Виктор Копанов.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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