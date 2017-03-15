Пылесосы начнут очистку дорог Нижнего Тагила от грязи и пыли 16 марта

С 16 марта на дорогах Нижнего Тагиле появятся машины-пылесосы.
С наступлением тепла на дороги города выйдет сезонная спецтехника.
Дорожное полотно планируется очистить подметально-уборочной техникой, устроенной по элеваторному типу. А также вакуумным спецтранспортом, который будет собирать сметённый к бордюрам мусор. Такая система работы в меньшей степени затрудняет автомобильное движение и позволяет заменить целую бригаду рабочих дорожных служб.
Уборка грязи, пыли и вытаявшего мусора с дорог, тротуаров и пешеходных переходов будет производиться в дневное время суток. Поэтому необходимости в специальной перепарковке транспорта на данный момент нет, -- пояснил начальник участка в МУП «Тагилдорстрой» Виктор Копанов.