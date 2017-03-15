Пылесосы начнут очистку дорог Нижнего Тагила от грязи и пыли 16 марта

С 16 марта на дорогах Нижнего Тагиле появятся машины-пылесосы.



С наступлением тепла на дороги города выйдет сезонная спецтехника.





Дорожное полотно планируется очистить подметально-уборочной техникой, устроенной по элеваторному типу. А также вакуумным спецтранспортом, который будет собирать сметённый к бордюрам мусор. Такая система работы в меньшей степени затрудняет автомобильное движение и позволяет заменить целую бригаду рабочих дорожных служб.