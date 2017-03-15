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Автомобильный Нижний Тагил

Новая схема движения трамваев в Нижнем Тагиле будет составлена с учетом пожеланий горожан

15 марта 2017, 12:35Добавить новость
город,Нижний Тагил,транспорт,трамвай,общественный транспорт,администрация,инфраструктура
В администрации Нижнего Тагила прошло совещание по поводу строительства новых трамвайных линий в городе. Были обсуждены предложения тагильчан по введению новых трамвайных веток.  Строительство новых линий будет производиться в рамках программы «Тагильский трамвай», которая реализовывается с 2013 года и предполагает, что трамвай станет основным городским транспортом.
 
Планируется построить новое трамвайное кольцо, которое сможет охватить всю территорию Вагонки, и создать перспективы для развития Алтайского микрорайона. Запланированная линия – депо Вагонка, улицы Свердлова, Чайковского, Ильича до улицы Зари – охватит 100 многоквартирных домов, четыре детских сада и школу.
 
Также планируется охватить ГГМ – пустить трамваи по Черноисточинскому шоссе и улице Дружинина.
 
Ранее планировалось охватить еще и улицы Захарова и Муринская, но на совещании было оглашено, что пока это технически невозможно.
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