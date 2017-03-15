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Автомобильный Нижний Тагил

Снег с 9 тагильских улиц вывезут к 20 марта: работы будут проведены в каждом районе города

15 марта 2017, 17:55Добавить новость
дорога,Нижний Тагил,транспорт,снег,вывоз снега,парковка,дорожные службы

До 20 марта уберут снег с 9 улиц Нижнего Тагила.

Вывоз снега с автомобильных дорог Нижнего Тагила продолжается. Общественное движение «Тагил без ям» предоставило график проведения снегоуборочных работ.

 

  • ул. Индустриальная – 15, 16, 17, 18, 19, 20
  • ул. Кутузова – 15, 16, 17, 18, 19, 20
  • ул. Пихтовая – 15, 16, 17, 18, 19, 20
  • ул. Металлургов – 15, 16, 17, 18, 19, 20
  • пр. Октябрьский – 15
  • пр. Мира – 15
  • ул. Садовая – 16, 17
  • ул. Победы (нечётная сторона от ул. К. Либкнехта до пр. Мира) – 19
  • ул. Перова – 16, 17, 18


Припаркованный транспорт затрудняет качественное выполнение данных работ дорожными службами. В связи с чем предпочтительней было бы в указанные дни перепарковать свои автомобили с места проведения снегоуборочных работ.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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