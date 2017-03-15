Снег с 9 тагильских улиц вывезут к 20 марта: работы будут проведены в каждом районе города

До 20 марта уберут снег с 9 улиц Нижнего Тагила.

Вывоз снега с автомобильных дорог Нижнего Тагила продолжается. Общественное движение «Тагил без ям» предоставило график проведения снегоуборочных работ.

ул. Индустриальная – 15, 16, 17, 18, 19, 20

ул. Кутузова – 15, 16, 17, 18, 19, 20

ул. Пихтовая – 15, 16, 17, 18, 19, 20

ул. Металлургов – 15, 16, 17, 18, 19, 20

пр. Октябрьский – 15

пр. Мира – 15

ул. Садовая – 16, 17

ул. Победы (нечётная сторона от ул. К. Либкнехта до пр. Мира) – 19

ул. Перова – 16, 17, 18



Припаркованный транспорт затрудняет качественное выполнение данных работ дорожными службами. В связи с чем предпочтительней было бы в указанные дни перепарковать свои автомобили с места проведения снегоуборочных работ.