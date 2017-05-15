Некоторые участки дорог Нижнего Тагила будут временно перекрыты с 16 по 22 мая

На время проведения ремонта теплосетей и спортивного праздника в Нижнем Тагиле на некоторых участках дорог будет перекрыто движение.

С 16 по 22 мая 2017 года в Нижнем Тагиле будет временно перекрыто движение на участках нескольких улиц. Это связано с аварийными ремонтами «Горэнерго» и проведением спортивных мероприятий. В это время будет закрыт доступ на пересечение улиц Коминтерна и Тимирязева.





С 07:00 21 мая будет перекрыт и въезд в центр города. В это время будет проводиться городской спортивный праздник «Дай пять!».





Заранее специалистами будут установлены временные дорожные знаки и указатели с информацией о направлении объезда участков дорог до 07:00 утра 21 мая. Водители своевременно могут скорректировать маршрут движения по центру города в выходной день.