Автолюбители Нижнего Тагила ежедневно массово нарушают ПДД на перекрёстке Фрунзе/Серова/Островского (ФОТО)

Несмотря на введение в эксплуатацию моста на ул. Красноармейская, мост на ул. Фрунзе всё ещё остаётся важнейшей транспортной артерией, связующей Выю с центром Нижнего Тагила.



Напомним, в течение значительной части 2016 года мост на ул. Фрунзе был закрыт для движения в связи с реконструкцией.



После того как одновременно открытыми для движения стали и мост на ул. Фрунзе, и мост на ул. Красноармейская, значительно увеличилась транспортная нагрузка на улицы Серова и Островского. Что приводит к ежедневным и массовым нарушениям правил дорожного движения городскими водителями на этом участке.

На мосту, согласно знакам и разметке, с каждой из сторон по две полосы. Но автомобили нередко выстраиваются в четыре! Водители не только нарушают ПДД, но и серьёзно осложняют движение общественного транспорта, вставая на трамвайные пути, -- поделился автолюбитель Дмитрий с журналистами TagilCity.ru.



Увеличение полосности дороги на мосту недопустимо из-за его размеров.

По проекту мост на Фрунзе четырехполосный. Соответственно, в каждом направлении две полосы. Ширина проезжей части не позволяет обустроить там третью полосу с каждой из сторон. Кроме того, увеличение нагрузки на мост сократило бы срок его эксплуатации, -- рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.



Другая проблема автомобилистов на этом участке связана с выездом с ул. Серова на мост по ул. Фрунзе или на дорогу ул. Островского.

Каждое утро на перекрестке Фрунзе/Серова/Островского десятки и сотни нарушений ПДД. Там две полосы: левая - налево, правая - направо. C правой люди объезжают пробку, которая образовалась в левой полосе, и поворачивают налево. Тем самым они очень серьёзно нарушают ПДД и создают на дороге опасные ситуации, -- отметил Дмитрий в разговоре с журналистами TagilCity.ru.



Своя правда есть и у нарушителей. Автолюбители не видят практической необходимости запрета выезда с правой полосы ул. Серова на ул. Островского.

Я не одна такая, тут все объезжают. Можно сказать, по старой памяти. Ведь во время ремонта моста можно было поворачивать из правой полосы. А сейчас что изменилось? Все ездят, как ездили, ДТП не происходят, значит, может быть, стоит пересмотреть разметку? -- поделилась своими соображениями автолюбительница Анна.



Журналисты TagilCity.ru донесли до ГИБДД опасения тагильчан из-за нарушений и чаяния автомобилистов об изменении знаков и полосности на перекрёстке. Сотрудники полиции пообещали проконсультироваться с дорожным надзором и поставить точку в дискуссии между участниками движения.



О решении дорожного надзора и ГИБДД читайте позднее в новостях TagilCity.ru.