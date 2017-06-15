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Автомобильный Нижний Тагил

Двойная сплошная полоса на ул. Юности в Нижнем Тагиле восстановлена: «сам себе дорожник» пока не найден (ФОТО)

15 июня 2017, 16:25Добавить новость
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Накануне таксисты Нижнего Тагила решили самовольно переделать двойную сплошную линую около бассейна на ул. Юности в пунктирную.

По мнению местных жителей, водители пошли на это из-за желания выезжать из парковочных карманов на любую из полос дороги, а не ехать к ближайшему перекрёстку.

Инициативу таксистов местные жители довели до сведения портала TagilCity.ru, журналисты которого, в свою очередь, передали информацию властям.

Уже на следующий день после выдачи ГИБДД предписания на исправление разметки, пунктирная линия вновь была превращена в двойную сплошную.

 

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В настоящее время муниципалитет оценивает ущерб от действий автомобилистов, после этого материалы будут переданы полиции.

 

Разметка на указанном участке ул. Юности восстановлена. После оценки ущерба, нанесенного муниципальному имуществу, материалы будут переданы правоохранительным органам, -- сообщили журналистам TagilCity.ru в техническом отделе компании «Сигнал-3».


На фотографии с места можно видеть два автомобиля ГАЗ с шашками «такси». Около бежевой ГАЗ-24 стоит мужчина, с интересом наблюдающий за другим, вероятно, водителем чёрной ГАЗ-31105, который на проезжей части превращает двойную сплошную линию в пунктирную. У автомобиля ГАЗ-24 открыт багажник, что делает водителя автомобиля предполагаемым соучастником акции.  

 

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Если вы узнаёте мужчин на фото, а также обладаете информацией об их месте нахождения, просим сообщать данные на электронную почту портала TagilCity.ru: pressa@tagilcity.ru или по телефону 8 (3435) 499 334.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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