13 нарушений при перевозке грузов выявлено в Свердловской области

Управление ГИБДД Уральского региона обнародовала список организаций, которые допускали нарушения при перевозке грузов.

За три дня сотрудниками патрульно-постовой службы было зафиксировано 13 фактов перевозки груза с превышением разрешенных норм. Все остановленные автомобили помещены на спецстоянку, по всем случаям нарушений составлены протоколы.

Как сообщает «Вечерние ведомости», основными нарушителями стали следующие организации: ООО «ДСУ-1», ООО «Дельта», ООО «ЭММА», ООО «Грузтехавто-ЕК» и ООО ПКФ «Гефест».

Также нарушения были отмечены и у других компаний: Монетный щебеночный завод, ООО «Ресурсы Урала», ООО «Груберский щебеночный завод», ООО «Хорса» - Шабровский карьер, ООО «АгроСтройКомплекс» и карьер ооо «АгроСтройКомплекс».