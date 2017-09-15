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Автомобильный Нижний Тагил

13 нарушений при перевозке грузов выявлено в Свердловской области

15 сентября 2017, 15:35Добавить новость
ГИБДД,дорога,Свердловская область,перевозка,груз,нарушения,организации

Управление ГИБДД Уральского региона обнародовала список организаций, которые допускали нарушения при перевозке грузов.

За три дня сотрудниками патрульно-постовой службы было зафиксировано 13 фактов перевозки груза с превышением разрешенных норм. Все остановленные автомобили помещены на спецстоянку, по всем случаям нарушений составлены протоколы.

 

Как сообщает «Вечерние ведомости», основными нарушителями стали следующие организации: ООО «ДСУ-1», ООО «Дельта», ООО «ЭММА», ООО «Грузтехавто-ЕК» и ООО ПКФ «Гефест».

 

Также нарушения были отмечены и у других компаний: Монетный щебеночный завод, ООО «Ресурсы Урала», ООО «Груберский щебеночный завод», ООО «Хорса» - Шабровский карьер, ООО «АгроСтройКомплекс» и карьер ооо «АгроСтройКомплекс».

 

 
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