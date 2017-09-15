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Автомобильный Нижний Тагил

Бесплатная электричка до Верхотурья для паломников будет работать 24 и 25 сентября

15 сентября 2017, 12:00Добавить новость
благотворительность,Екатеринбург,Свердловская область,транспорт,Верхотурье,электричка,паломничество,РЖД
Для паломников Свердловской области будет курсировать дополнительная бесплатная электричка до Верхотурья 24 и 25 сентября.

В Свердловской области появится бесплатная электричка до Верхотурья, которая будет курсировать для всех желающих в дни паломничества. 24 и 25 сентября, в Дни памяти святого Симеона Верхотурского, РЖД запускает дополнительные электропоезда.

24 сентября электричка отправится из Екатеринбурга в 08.13 утра. В Верхотурье она прибудет в 14.35. По пути ожидаются несколько остановок – Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, станция Гороблагодская и Кушва.

Обратно электричка направится 25 сентября в 14.30. С теми же остановками она прибудет в Екатеринбург в 20.49, пишет Наша Газета.

 
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