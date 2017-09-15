Бесплатная электричка до Верхотурья для паломников будет работать 24 и 25 сентября

В Свердловской области появится бесплатная электричка до Верхотурья, которая будет курсировать для всех желающих в дни паломничества. 24 и 25 сентября, в Дни памяти святого Симеона Верхотурского, РЖД запускает дополнительные электропоезда.





24 сентября электричка отправится из Екатеринбурга в 08.13 утра. В Верхотурье она прибудет в 14.35. По пути ожидаются несколько остановок – Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, станция Гороблагодская и Кушва.





Обратно электричка направится 25 сентября в 14.30. С теми же остановками она прибудет в Екатеринбург в 20.49, пишет Наша Газета.