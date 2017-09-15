Улица Горошникова в Нижнем Тагиле будет перекрыта из-за «Кросса наций» (ФОТО)

16 сентября автомобильное движение по ул. Горошникова будет закрыто из-за спортивного мероприятия «Кросса нации».

Дорога от Пархоменко до пр. Мира будет закрыта с 8:00 до 16:00. Именно в это время пройдет «Кросс нации».

Сообщается, что это же спортивное мероприятие пройдет еще в 84 регионах страны, пишет ИА «Между строк». Участники из Нижнего Тагила будут бежать 2 или 3 километра, в зависимости от своей возрастной группы.

«Кросс нации» начнется с массового забега. После него начнется спортивный забег.

Фото: ИА «Между строк»