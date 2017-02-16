Две иномарки разбились на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле: водители ищут свидетелей (ФОТО)

Авария произошла утром, около 8:30, когда водитель Chevrolet Lanos повез свою девушку из Дзержинского района в техникум в центре Нижнего Тагила. В районе остановки «Кокс» произошло столкновение с автомобилем Renault Logan, которым управлял 45-летний мужчина. Как рассказала порталу TagilCity.ru пассажирка «Шевроле», синий «Рено» выехал со второстепенной дороги:

«Рено» двигался с второстепенной дороги. Мы двигались по главной, и в итоге произошло ДТП. Сначала этот водитель полностью признавал свою вину. Но когда мы приехали в ГАИ, там произошла задержка на полтора часа. За это время он сходил до автоюриста, после чего начал говорить, что мы оба виноваты. Поэтому мы ищем очевидцев, чтобы доказать свою правоту, -- рассказала девушка обстоятельства аварии.

В аварии пострадали водитель и пассажирка «Шевроле». Девушка с сильным ушибом колена и мягких тканей головы находится на больничном. Водитель сейчас лежит в больнице с подозрением на сотрясение головного мозга. Пара просит откликнуться свидетелей аварии. Связаться с ними можно по телефону 8 (965) 544-56-44 (Максим).