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Автомобильный Нижний Тагил

Две иномарки разбились на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле: водители ищут свидетелей (ФОТО)

16 февраля 2017, 18:50Добавить новость
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Две иномарки столкнулись в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе в среду, 15 февраля. Участники этого ДТП разошлись во мнениях, кто виноват в аварии. Водитель одной из машин ищет свидетелей или записи с видеорегистраторов, чтобы доказать свою точку зрения.

Авария произошла утром, около 8:30, когда водитель Chevrolet Lanos повез свою девушку из Дзержинского района в техникум в центре Нижнего Тагила. В районе остановки «Кокс» произошло столкновение с автомобилем Renault Logan, которым управлял 45-летний мужчина. Как рассказала порталу TagilCity.ru пассажирка «Шевроле», синий «Рено» выехал со второстепенной дороги:

 

«Рено» двигался с второстепенной дороги. Мы двигались по главной, и в итоге произошло ДТП. Сначала этот водитель полностью признавал свою вину. Но когда мы приехали в ГАИ, там произошла задержка на полтора часа. За это время он сходил до автоюриста, после чего начал говорить, что мы оба виноваты. Поэтому мы ищем очевидцев, чтобы доказать свою правоту, -- рассказала девушка обстоятельства аварии.

 

В аварии пострадали водитель и пассажирка «Шевроле». Девушка с сильным ушибом колена и мягких тканей головы находится на больничном. Водитель сейчас лежит в больнице с подозрением на сотрясение головного мозга. Пара просит откликнуться свидетелей аварии. Связаться с ними можно по телефону 8 (965) 544-56-44 (Максим).

 

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© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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