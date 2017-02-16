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Автомобильный Нижний Тагил

Новая карета скорой помощи выехала на улицы Нижнего Тагила (ФОТО)

16 февраля 2017, 19:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле в эксплуатацию была запущена последняя из машин скорой помощи, полученных в 2016 году. Речь идёт об «УАЗ-452». Недавно завершились регистрация и техосмотр автомобиля, а с начала недели он заступил на «боевое» дежурство.

Всего в 2016 году станция скорой помощи в Нижнем Тагиле получила 8 автомобилей — шесть из них класса «Б» и два класса «А». В начале недели последний из них начал полноценно участвовать в работе станции скорой помощи. Главный врач и руководитель станции Сергей Безбородов подчеркнул, что «УАЗ» ничем не уступает автомобилям семейства «Газель»:

 

Эта машина специально разработана и сделана для скорой помощи. Это не санитарный автомобиль. Расположение оборудования такое же, как в «Газели». Всё соответствует классу «Б». Там увеличенная высота крыши, стоят кондиционеры, дополнительные печки. Автомобиль ничем не отличается по комфортности или техническому оснащению, -- рассказал он журналисту портала TagilCity.ru.

 

Новая машина сейчас работает на территории города, однако планируется, что в будущем её будут отправлять для помощи пациентам в Пригородном районе:

 

Почему взяли УАЗ? Мы обслуживаем весь Пригородный район, поэтому нам нужны машины высокой проходимости. Сейчас она пока работает в городе, но мы будем стараться использовать эту машину в Пригородном районе, где она будет очень кстати весной, -- сказал Сергей Безбородов.

 

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Кадр из видео телекомпании «Телекон»

 

Поступление новых машин скорой помощи в Нижний Тагил возможно и в этом году, однако точной информации об этом пока нет.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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