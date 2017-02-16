Штрафы назначены механику и водителям автобусов с неисправностями, из-за которых школьники-отличники Нижнего Тагила не поехали на губернаторскую ёлку

В отношении индивидуального предпринимателя сотрудниками ГАИ было вынесено предписание, согласно которому в течение месяца тот должен был устранить выявленные неисправности. Напомним, речь идёт о трещинах на лобовых стеклах и несоответствующей зимнему периоду резине на нескольких колесах:

Предприниматель заменил лобовое стекло и покрышки. Мы съездили и проверили это. В отношении механика, который выпустил на линию неисправные автобусы, составлен протокол и вынесена сумма штрафа в размере 5 тысяч рублей. В отношении водителей, управлявших автобусами с техническими неисправностями, вынесены штрафы по 500 рублей, -- рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Для принятия мер прокурорского реагирования, в прокуратуру Ленинского района направлена информация о произошедшем.