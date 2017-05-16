Ремонт ведётся в Нижнем Тагиле на ул. Зеленстроевская: с дороги срезан старый асфальт (ФОТО)

В настоящее время на ул. Зеленстроевская, связывающей центр Нижнего Тагила с Дзержинским районом, ведётся ремонт дороги.
Как можно видеть на кадрах, на текущий момент на дороге срезан слой старого асфальта. На месте работ сосредоточено большое количество рабочих и дорожной техники.
Как сообщают автолюбители, необходимые знаки о проведении дорожных работ – выставлены, требования к организации безопасного движения – соблюдены.
Напомним, чуть более года назад эта же дорога ремонтировалась картами.
Фотографии от 16.05.2017 года.