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Автомобильный Нижний Тагил

Движение на Красном камне в Нижнем Тагиле будет частично перекрыто с 19 июня

16 июня 2017, 15:50Добавить новость
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Движение трамваев на Красном Камне в Нижнем Тагиле будет перекрыто. Также закроется для любого движения мост на улице Космонавтов. Есть изменения по движению других видов транспорта и пешеходов.

Сегодня, 16 июня, было принято решение о закрытии трамвайного движения на Красном Камне.

 

Закроют для любого движения мост по улице Космонавтов. Будет закрыт второй участок ремонта на улице Победы: от Карла Либнехта до Пархоменко. Улицу Карла Либнехта сделают двухсторонней, -- сообщили сегодня на оперативном штабе начальника управления городского хозяйства Владимира Юрченко.


Мост на улице Космонавтов будет закрыт также и для пешеходов. Изменения вступят в силу с утра 19 июня.

 

Маршрут №8 закрывается: вагоны с него будут ходить по временному маршруту №1. Закрывается и маршрут 4А. На Тагилстрой будет ездить только временный маршрут №2, -- сообщили в общественном движении «Тагильчане за трамвай».

 

 Также изменятся и другие маршруты.

 

Закрывается маршрут «Приречный мкрн. – проспект Мира – проспект Ленина – улица Островского – Выя – ВМЗ». Вводится маршрут «Новая Кушва – вокзал – проспект Ленина – улица Островского – Выя – ВМЗ», -- сообщили в ОД «Тагильчане за трамвай».

 

Соответствующее расписание будет опубликовано позже службой движения трамвайного управления.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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