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Автомобильный Нижний Тагил

КамАЗ провалился на дороге из Нижнего Тагила в Серебрянку (ФОТО)

16 июня 2017, 12:55Добавить новость
Нижний Тагил,Серебрянка,дорога,грузовик,КАМАЗ,конфуз,соцсети,президент,Путин,куйвашев

Сроки ремонта дороги в Серебрянку сорваны.

На дороге в Серебрянку, на ремонт которой выделено больше 100 миллионов рублей, произошел конфуз. Грузовик КамАЗ застрял в дорожном полотне. Местные жители выложили в соцсети фотографию КамАЗа. После чего пользователи стали осмеивать действия строителей.

 

Они там КамАЗы закапывают, чтобы дорога крепче была, -- пишет пользователь Александр Яковлев.

 

Это для того, чтобы враг не прошел! -- пишет Никита Сергеев.

 

Как сообщает URA.ru, комментарий от Главы Серебрянской территориальной администрации получить не удалось.

 

Напомним, что дорога в Серебрянку стала известной после того, как ее показали президенту РФ Владимиру Путину. На ремонт дороги было выделено более 100 млн. рублей. По указу президенту, дорога должна была отремонтирована до 1 июня 2017 года, однако сроки уже сорваны. Ранее, Евгений Куйвашев отметил, что ответственные за нарушения сроков чиновники будут наказаны.

 

Нижний Тагил,Серебрянка,дорога,грузовик,КАМАЗ,конфуз,соцсети,президент,Путин,куйвашев

 ФОТО: URA.ru

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