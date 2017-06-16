Общественники написали президенту о низком качестве проектов по ремонту дорог Нижнего Тагила: такие проекты угрожают безопасности тагильчан (ФОТО)

При отсутствии парковки родители должны высаживать детей со стороны газона: встать в лужу, грязь и туда же ставить ребенка. Или же выходить со стороны проезжающих мимо машин, тем самым подвергая опасности жизнь свою и ребенка, -- рассказал редакции TagilCity.ru один из родителей.

Такая ситуация наблюдается не только по утрам.

Вечером то же самое. Одновременно приезжают по 5-6 машин и снова возникает опасная ситуация, -- говорит Александр.

За прошедшее с последней планировки время в Нижнем Тагиле уже успело произойти немало изменений.

Эти подъезды к садику проектировались еще в прошлом веке, когда было мало машин. Почему же мы сейчас не вносим изменения в соответствии с существующими обстоятельствами нашей жизни? Ведь сейчас, когда идет капремонт дороги, это делать самое время! Потом опять будем разводить руками и говорить, что забыли включить в проект, -- убеждён один из местных жителей.

Ещё одну «непродуманность» в проектировании заметили жители Вагонки.

Почему на Ленинградском проспекте забыли сделать ливневую канализацию? Теперь целая полоса движения в дождливую погоду бездействует. Водители её попросту объезжают! Создаются аварийные ситуации из-за сужения дороги. Из-зха воды в зимнее время происходит разрушение асфальта. И самое главное: кто ответил за этот просчёт? -- задаётся вопросом один из жителей Вагонки.

Пока ответов на эти вопросы нет. Однако общественным движением «Тагил без ям» на прямую линию с президентом был направлен запрос о крайне низком качестве проведения экспертизы проектов на ремонт и строительство дорог.

Фактически экспертиза преследует цель - снизить сметную стоимость проекта, а не проверить его качество и эффективность, -- говорится в запросе.

В качестве примера приводится проект ремонта дороги в посёлок Серебрянка. Этот проект успешно прошёл экспертизу, но в нём не было предусмотрено водоотведение с полос отвода дороги.

Строители поднимут дорогу щебеночной насыпью и обустроят кюветы, в которых постоянно будет стоять вода, постепенно размывающая насыпь. И сотни миллионов бюджетных средств будут выброшены в трубу! Владимир Владимирович, прошу Вас инициировать проверки во всех организациях Свердловской области, уполномоченных проводить экспертизу строительных проектов и обязать их проверять проекты на эффективность расходования средств! -- просят общественники.

Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием событий.

Дорога на Серебрянку. Фото сделано 5 июня активистом ОД «Тагил без ям»