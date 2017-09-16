Байкеры Свердловской области вспомнят погибших товарищей у стелы 18 сентября

В регионе недавно был открыт памятник - стела, которую байкеры самостоятельно установили в память погибшим товарищам. Она размещена на 171-м в Малой Лае на Серовском тракте.





Ударом в колокол, который размещен у стелы, мотоциклисты хотят напомнить себе и своим коллегам об адекватном поведении за рулём. Ошибки обходятся ценой человеческой жизни.