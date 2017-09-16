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Автомобильный Нижний Тагил

Байкеры Свердловской области вспомнят погибших товарищей у стелы 18 сентября

16 сентября 2017, 09:30Добавить новость
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В понедельник, 18 сентября, байкеры Свердловской области вспомнят о погибших мотоциклистах. В этот день жертв автокатастроф с участием двухколёсного транспорта вспоминают во всем мире.

В регионе недавно был открыт памятник - стела, которую байкеры самостоятельно установили в память погибшим товарищам. Она размещена на 171-м в Малой Лае на Серовском тракте.

Ударом в колокол, который размещен у стелы, мотоциклисты хотят напомнить себе и своим коллегам об адекватном поведении за рулём. Ошибки обходятся ценой человеческой жизни.

 
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