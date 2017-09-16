Две иномарки после ДТП перегородили ул. Алтайскую в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Движение по улице Алтайской утром 16 сентября стало затруднено после дорожной аварии, случившейся на выезде из двора дома под номером 47. Одна из иномарок выезжала с прилегающей территории. По словам местных водителей, кусты у здания «Управляющей конторы Дзержинского района» растут очень плотно и постоянно загораживают обзор тем, кто хочет выехать из двора.
Там на выезде от дома кусты - ничего не видно. Одна машина высовывалась, а другая со всей дури в неё. Которая выезжала - бампер повредила. Которая въехала - развернулась и улетела в сторону, -- сообщил очевидец редакции TagilCity.ru.
На месте ДТП работали сотрудники ДПС. Движение происходило по 1 полосе: автомобили проезжали этот участок по очереди.