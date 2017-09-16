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Автомобильный Нижний Тагил

Две иномарки после ДТП перегородили ул. Алтайскую в Нижнем Тагиле (ФОТО)

16 сентября 2017, 11:00Добавить новость
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Движение по улице Алтайской утром 16 сентября стало затруднено после дорожной аварии, случившейся на выезде из двора дома под номером 47. Одна из иномарок выезжала с прилегающей территории. По словам местных водителей, кусты у здания «Управляющей конторы Дзержинского района» растут очень плотно и постоянно загораживают обзор тем, кто хочет выехать из двора. 

Там на выезде от дома кусты - ничего не видно. Одна машина высовывалась, а другая со всей дури в неё. Которая выезжала - бампер повредила. Которая въехала - развернулась и улетела в сторону, -- сообщил очевидец редакции TagilCity.ru.

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На месте ДТП работали сотрудники ДПС. Движение происходило по 1 полосе: автомобили проезжали этот участок по очереди.  

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