19 уголовных преступлений произошло на участке линейного отдела МВД на транспорте Нижнего Тагила за 2016 год (ФОТО)

Подконтрольный линейному отделу МВД на транспорте в Нижнем Тагиле участок имеет протяженность от станции «Шувакиш» в Екатеринбурге до станции «Приобье» в ХМАО, плюс ветка Нижний Тагил-Алапаевск-Серов. Общая протяженность участка составляет около 1600 километров.

Накануне 98-летия создания транспортной полиции, сотрудники линейного отдела Нижнего Тагила рассказали о своей работе. Основным направлением деятельности полицейских является профилактика — недопущение преступлений. За 2016 год для обеспечения безопасности пассажиров ими было сопровождено более 4 тысяч пассажирских и пригородных поездов. На участке обслуживания за минувший год произошло 15 случаев травматизма, 9 из них — смертельные.

В Нижнем Тагиле основным видом нарушений является переход железнодорожных путей в неположенном месте. Например, пассажиры, сошедшие с поезда на островной зоне, расположенной между путями, сокращают путь через железнодорожные пути, а не по туннелю. Стоит ли говорить, что желание сэкономить несколько минут может привести к трагическим последствиям, даже если поблизости нет движущихся поездов. Зимой между рельсами скользко, легко можно поскользнуться и получить серьёзную травму, -- рассказал начальник штаба Дмитрий Тарасов.

Работа по сопровождению поездов связана с определенным риском. Особую обеспокоенность полицейских вызывают случаи, когда граждане, не обладающие достаточным уровнем правосознания, начинают оскорблять сотрудников полиции, а иногда даже совершают нападения. Присутствие пассажиров не позволяет сотрудникам полиции использовать для собственной защиты огнестрельное оружие или нервно-паралитические средства.