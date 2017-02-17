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Автомобильный Нижний Тагил

6-летний ребенок в Нижнем Тагиле перевозился родителями без детского удерживающего устройства: взрослые получили штраф 3000 рублей

17 февраля 2017, 17:00Добавить новость
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Во время проведения рейда безопасности в Нижнем Тагиле выявлен 1 случай нарушения правил перевозки детей в автомобиле, сообщает отдел пропаганды ГИБДД города.  16 и 17 февраля инспекторами ГИБДД Нижнего Тагила были совершены профилактические рейды по безопасности транспортировки детей в автотранспорте. 

Сотрудники отделения пропаганды ОГИБДД встречались с родителями, перевозящими детей, вблизи школ и детских садов. Они рассказали о том, как обеспечить безопасную перевозку детей в ТС. 

Многие взрослые задавали вопросы, касающиеся изменений в правилах перевозки в этом году, о которых ранее сообщали некоторые СМИ. На что инспекторы сообщили, что с 1 января никаких изменений не произошло. 

Во время проведения рейдов был выявлен только 1 случай нарушения перевозки ребенка в автомобиле: в остановленном инспекторами автомобиле 6-летний пассажир перевозился на заднем сиденье без удерживающего устройства, пристегнутый стандартным ремнем безопасности. Родителям были разъяснены правила, необходимые для соблюдения при транспортировке детей, составлен административный протокол. 
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