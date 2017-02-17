Отсутствие дорожного знака угрожает безопасности пешеходов на улице Выйской в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Отсутствие соответствующего дорожного знака на остановке напротив дома №31 по улице Выйская в Нижнем Тагиле угрожает безопасности переходящих дорогу пешеходов.

Между домом №31 по улице Выйская в Нижнем Тагиле и Казанским собором находится пешеходный переход через проезжую часть. Перед «зеброй» на выезде из двора останавливается общественный транспорт. Однако знака остановки на этом месте нет.





Маршрутки останавливаются в неположенном месте или не установлен соответствующий дорожный знак? -- интересуются жители окрестных домов и автолюбители.



Раньше переход находился на два метра ближе к площади, в створе проезжей части выезда из двора. Существовавшее расположение нарушало правила дорожного движения. Многие пешеходы и водители высказывались за перенесение перехода от выезда и изменение конструкции искусственной неровности.

За счёт совмещения «лежащего полицейского» с «зеброй», площадка для перехода получилась приподнятой над уровнем дороги. Это делает переход комфортным в весеннее время и в дождливую погоду. Установленная искусственная неровность удобна и для автомобилистов. Она лучше гасит скорость, а автомобиль не цепляет её днищем, -- пояснил председатель общественного движения «Тагил без ям».

Рядом находится остановка общественного транспорта и поток машин для небольшой улицы достаточно интенсивный.

Недалеко от пешеходного перехода останавливается общественный транспорт. Часто ездила по этой улице с работы и практически каждый раз с трудом успевала остановиться, когда из-за отъезжающей маршрутки кто-нибудь по пешеходному переходу или, что хуже, перед ним начинал переходить дорогу, -- поделилась проблемой с редакцией TagilCity.ru автолюбительница.

Согласно ПДД, при наличии знака «Остановка общественного транспорта», водитель должен уступить дорогу отъезжающему от остановки маршрутному транспортному средству.

Когда такого знака нет, то переходящие дорогу пешеходы не всегда могут заметить автомобиль из-за отъезжающего маршрутного такси или автобуса, -- рассказал местный житель.

Редакция TagilCity.ru проверила наличие дорожных знаков на данном участке дороги. Знака «Остановка» там не оказалось.



