Более 1,5 миллиардов рублей уйдет на ремонты дорог в Нижнем Тагиле в 2017 году

В капитальный ремонт войдут следующие виды работ: установка гранитных бордюров, обустройство трамвайных переездов покрытием из брусчатки, ремонт ливневой канализации и пешеходных тротуаров. Также рассматривается возможность обустройства технического тротуара для удобства зимнего содержания дорог, -- рассказал TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям», Никита Чапурин.