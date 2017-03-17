Дорожные стандарты станут обязательными в России из соображений безопасности

В МВД России заявили о том, что дорожные стандарты станут обязательными к исполнению, об этом сообщает газета «Известия». Сотрудники МВД РФ разработали проект постановления правительства, касающийся 25 национальных стандартов. Новые правила станут обязательными. В настоящее время они предлагаются для исполнения в добровольном порядке.
Изменения коснутся отсутствия светофора, применения отбойников, разметок, расположения дорожных знаков, «лежачих полицейских», иных объектов дорожной инфраструктуры. При введении новых правил в законе такие требования будут регулироваться ГОСТом.
В МВД считают, что новый законопроект поможет повысить безопасность на дорогах и снизит количество дорожно-транспортных происшествий.