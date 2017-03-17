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Автомобильный Нижний Тагил

Дорожные стандарты станут обязательными в России из соображений безопасности

17 марта 2017, 16:25Добавить новость
Россия,транспорт,ПДД,дтп,законопроект,полиция,безопасность на дороге
В МВД России заявили о том, что дорожные стандарты станут обязательными к исполнению, об этом сообщает газета «Известия». Сотрудники МВД РФ разработали проект постановления правительства, касающийся 25 национальных стандартов. Новые правила станут обязательными. В настоящее время они предлагаются для исполнения в добровольном порядке. 

Изменения коснутся отсутствия светофора, применения отбойников, разметок, расположения дорожных знаков, «лежачих полицейских», иных объектов дорожной инфраструктуры. При введении новых правил в законе такие требования будут регулироваться ГОСТом. 

В МВД считают, что новый законопроект поможет повысить безопасность на дорогах и снизит количество дорожно-транспортных происшествий. 
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