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Автомобильный Нижний Тагил

Проспект Ленина в Нижнем Тагиле закрыт, но работы не ведутся: подрядчик срывает сроки начала ремонта подпорной стенки (ФОТО)

17 марта 2017, 17:30Добавить новость
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Вчера, 16 марта, должны были начаться работы по реконструкции подпорной стенки на проспекте Ленина между улицами Огаркова и Первомайской в Нижнем Тагиле. Однако движение всё еще не перекрыто и работы не начаты.

Подрядчик уже срывает сроки начала проведения работ. Для перекрытия необходимы водоналивные барьеры, которых на данный момент, по поступившей информации, не имеется. Также продолжается согласование работ с «Тагильским трамваем».

Указанные нюансы позволяют сулить о низком уровень организации работ.


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Подрядчик на сегодняшний день уже сорвал утверждённые сроки начала производства работ. Общественное движение «Тагил без ям» будет осуществлять ежедневный надзор за выполнением работ. Информация о дальнейших нарушениях будет доводиться до Управления городским хозяйством и «Службы заказчика» для привлечения к ответственности, -- пояснил редакции TagilCity.ru председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.


Соответствующие дорожные знаки уже установлены.

 

Дорожные знаки о перекрытии движения установлены 16 марта, -- сообщили в МУП «Сигнал-3».

 

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Сейчас ведётся поиск барьеров, к которому для ускорения процесса подготовки подключилась «Служба заказчика городского хозяйства».

В администрации Нижнего Тагила сообщили, что за подобные нарушения к подрядчику будут применяться жесткие санкции: все работы должны быть завершены в срок. 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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