Автоворы из Нижнего Тагила сняли колёса с иномарки и сбыли похищенное на автомойке по ул.Индустриальной (ФОТО)

Свою иномарку без колес Станислав, житель Тагилстроевского района, обнаружил утром 2 мая. Спустя некоторое время мужчина обратился в полицию. На место выехал участковый уполномоченный, который незамедлительно приступил к опросу жильцов, проверке видеокамер в близлежащих магазинах.





Через два часа к пострадавшему автовладельцу приехали сотрудники уголовного розыска. Они сообщили о том, что пропажа была найдена. Как оказалось, воры сбыли краденное в одной из автомоек.



Сотрудниками полиции были задержаны молодые люди 20 и 22 лет. Они не работают, выпивают, а один из них уже сидел за имущественное преступление. Сейчас против злоумышленников были возбуждены четыре уголовных дела. Как оказалось, они были причастны к иным подобным кражам.





Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле

Тагильчан выразил благодарность полиции города за оперативную работу по решению его проблемы. Автовладелец Станислав отметил, что покупка нового комплекта колес обошлась бы ему в сумму более 50-ти тысяч рублей, передает пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле.