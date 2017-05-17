| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Новинка при дорожном ремонте в Нижнем Тагиле: светофоры применялись для регулирования движения на ул. Зеленстроевской (ФОТО)

17 мая 2017, 14:30Добавить новость
Вагонка,Нижний Тагил,ремонт,ремонт дорог,зеленстроевская,убт-сервис,центр,асфальт,светофор,регулирование,дорожное движение
Новое явления для автомобилистов Нижнего Тагила было замечено накануне при дорожном ремонте: подрядчик вел регулирование движения потока автомобилей по 1 полосе с помощью светофоров.
Мы подъехали к Зеленстроевской, а там - пробка. Думали, ДТП или опять дорожники всю дорогу перегородили. Оказалось, они по очереди пропускали машины! Очень удобно, 5 минут в пробке - не проблема, зато по новому асфальту никто не едет, -- поделились с TagilCity.ru автолюбители. 

В Нижнем Тагиле идет гарантийный ремонт на улице Зеленстроевской, которая соединяет Дзержинский район и Малую Кушву. Накануне на этой дороге был срезан асфальт по направлению в центральную часть Нижнего Тагила. 16 мая появилось асфальтовое покрытие. 

Вагонка,Нижний Тагил,ремонт,ремонт дорог,зеленстроевская,убт-сервис,центр,асфальт,светофор,регулирование,дорожное движение

Чтобы защитить новый асфальт от повреждений, подрядчик «УБТ-Сервис» применил непривычное для тагильчан средство: кроме конусов и дорожных знаков дорогу о защищали светофоры, которые чередовали потоки машин в обоих направлениях на одной полосе дороги.

Вагонка,Нижний Тагил,ремонт,ремонт дорог,зеленстроевская,убт-сервис,центр,асфальт,светофор,регулирование,дорожное движениеВагонка,Нижний Тагил,ремонт,ремонт дорог,зеленстроевская,убт-сервис,центр,асфальт,светофор,регулирование,дорожное движениеВагонка,Нижний Тагил,ремонт,ремонт дорог,зеленстроевская,убт-сервис,центр,асфальт,светофор,регулирование,дорожное движениеВагонка,Нижний Тагил,ремонт,ремонт дорог,зеленстроевская,убт-сервис,центр,асфальт,светофор,регулирование,дорожное движение

Пробка, по словам очевидцев, растянулась на несколько сотен метров, но при зеленом сигнале светофора она быстро исчезала с одной стороны и появлялась с другой. В целом серьезных затруднений и происшествий такое регулирование дороги не вызвало. 
Вагонка,Нижний Тагил,ремонт,ремонт дорог,зеленстроевская,убт-сервис,центр,асфальт,светофор,регулирование,дорожное движение
Вагонка,Нижний Тагил,ремонт,ремонт дорог,зеленстроевская,убт-сервис,центр,асфальт,светофор,регулирование,дорожное движениеВагонка,Нижний Тагил,ремонт,ремонт дорог,зеленстроевская,убт-сервис,центр,асфальт,светофор,регулирование,дорожное движение
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , ,
Отремонтированная в 2015 году дорога провалилась в Нижнем Тагиле на ул. Орджоникидзе: подрядчик снимает с себя гарантийные обязательства (ФОТО) 25 января, 16:45 2
Ремонт ведётся в Нижнем Тагиле на ул. Зеленстроевская: с дороги срезан старый асфальт (ФОТО) вчера, 13:20
За прошедшую неделю дорожники Нижнего Тагила уложили более 8000 тонн асфальта 1 августа 2016, 17:45 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 332
Подписаться на новости