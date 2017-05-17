Новинка при дорожном ремонте в Нижнем Тагиле: светофоры применялись для регулирования движения на ул. Зеленстроевской (ФОТО)

Мы подъехали к Зеленстроевской, а там - пробка. Думали, ДТП или опять дорожники всю дорогу перегородили. Оказалось, они по очереди пропускали машины! Очень удобно, 5 минут в пробке - не проблема, зато по новому асфальту никто не едет, -- поделились с TagilCity.ru автолюбители.

Пробка, по словам очевидцев, растянулась на несколько сотен метров, но при зеленом сигнале светофора она быстро исчезала с одной стороны и появлялась с другой. В целом серьезных затруднений и происшествий такое регулирование дороги не вызвало.









