Автолюбители Нижнего Тагила приглашаются к участию в конкурсе «Уникальный транспорт» (ФОТО)

В Нижнем Тагиле состоится невероятное, яркое, наполненное адреналином шоу «Чемпионат по дрифту #DRIFTWARS». Мероприятие пройдет 2 июля 2017 года.
Организаторы мероприятия подготовили участникам сюрприз. Теперь принять участие может каждый желающий!
В связи с этим городской портал TagilCity.ru и организаторы #DRIFTWARS решили провести конкурс для автовладельцев.
Участвовать в фотоконкурсе «Уникальный транспорт»
Ретро-автомобиль.
Участвовать можно в трех номинациях.
Суперкар.
Мотоциклы.
Победители получат 4 билета на шоу и эксклюзивное право на участие в мероприятии. Два лидера голосования тоже получат по 4 пригласительных билета.
Главный победитель шоу получит 5000 руб.