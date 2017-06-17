Автолюбители Нижнего Тагила приглашаются к участию в конкурсе «Уникальный транспорт» (ФОТО)

В Нижнем Тагиле состоится невероятное, яркое, наполненное адреналином шоу «Чемпионат по дрифту #DRIFTWARS». Мероприятие пройдет 2 июля 2017 года.

Организаторы мероприятия подготовили участникам сюрприз. Теперь принять участие может каждый желающий!





В связи с этим городской портал TagilCity.ru и организаторы #DRIFTWARS решили провести конкурс для автовладельцев.











Участвовать можно в трех номинациях.





Победители получат 4 билета на шоу и эксклюзивное право на участие в мероприятии. Два лидера голосования тоже получат по 4 пригласительных билета.





Главный победитель шоу получит 5000 руб.