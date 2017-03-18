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Автомобильный Нижний Тагил

Ограничение на движение фур по дорогам регионального значения начало действовать на территории Свердловской области

18 марта 2017, 10:35Добавить новость
авто,дорога,закон,Свердловская область,фуры,автотрасса,большегрузы,ограничение

На территории Свердловской области начало действовать распоряжение губернатора «Об ограничении движения большегрузов по дорогам регионального значения». Запрет будет действовать до 15 мая. Данная мера связана с противопаводковыми мероприятиями.

Ограничение не касается машин, перевозящих лекарства, продукты, средства ликвидации ЧП.

Как пишет Е1, запрет позже распространится и на летний период – если температура воздуха будет выше +32 градуса, то фуры смогут передвигаться по трассам области только в ночное время.

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