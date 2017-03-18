Ограничение на движение фур по дорогам регионального значения начало действовать на территории Свердловской области

На территории Свердловской области начало действовать распоряжение губернатора «Об ограничении движения большегрузов по дорогам регионального значения». Запрет будет действовать до 15 мая. Данная мера связана с противопаводковыми мероприятиями.

Ограничение не касается машин, перевозящих лекарства, продукты, средства ликвидации ЧП.





Как пишет Е1, запрет позже распространится и на летний период – если температура воздуха будет выше +32 градуса, то фуры смогут передвигаться по трассам области только в ночное время.