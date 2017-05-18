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Автомобильный Нижний Тагил

Новые остановочные павильоны в Нижнем Тагиле будут оформлены в едином стиле (ФОТО)

18 мая 2017, 16:45Добавить новость
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На новых остановочных комплексах в Нижнем Тагиле для удобства пассажиров будут установлены скамьи и урны. Кроме того, на остановках будет указано их название и размещено расписание общественного транспорта.

О работе в этом направлении журналистам TagilCity.ru рассказали в администрации Нижнего Тагила. 

 

Совместно с районами города определен перечень остановок, где необходимо провести обустройство остановочными павильонами в едином архитектурном облике и оборудование на них урн и скамеек для ожидания пассажирами общественного транспорта. В настоящее время осуществляется мониторинг цен на выполнение данных работ, -- сообщили в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила. 


В 2016 году в Нижнем Тагиле были возведены 11 новых остановочных павильонов.

 

В настоящее время в городе Нижний Тагил установлены новые остановочные павильоны, которые соответствуют СНИП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и населенных поселений».
 
Остановочные павильоны установлены:

  • Ул. Фрунзе (ост. ТЦ «Мегамарт»); 
  • Ул. Фрунзе (ост. ТЦ «Мегамарт»); 
  • Ул. Фрунзе (ост. «Рудоуправление»);
  • Ул. Ленина (ост. «Современник»);
  • Ул. Садовая (ост. трамвайная «Управление дороги»);
  • Ул. Алтайская (ост. «Школа»); 
  • Ул. Юности (ост. трамвайная «ул. Юности»); 
  • Ул. Балакинская (ост. ул. Землячки);
  • Ул. Красногвардейская (ост. «НТГСПА»);
  • Ул. Ульяновская (ост. Сланцевая);
  • Уральский проспект (м-н «Мини-март»). 


На данных остановочных павильонах установлены таблички с указанием названия остановки общественного транспорта, -- добавили в Администрации города. 

 

Напомним, в 2016 году предполагалось установить 56 новых остановочных комплексов. В этом году, как дали понять журналистам TagilCity.ru в администрации, работа будет продолжена. А пока тагильчане продолжают отмечать неудобства.

 

Почему в городе перестали строиться новые павильоны на остановках? Сезон пришёл, а работы не ведутся. Даже в центре города много мест, где либо вообще нет павильонов, либо они только для какого-то вида транспорта или с одной из сторон движения, -- пожаловался читатель TagilCity.ru - Семён.

 

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Пр. Ленина – ост. «Драматический театр» - остановочный комплекс есть только с нечётной стороны и только для пассажиров трамваев.

 

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Пр. Ленина – ост. «Современник» - остановочный комплекс есть только с нечётной стороны и только для пассажиров маршруток.

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Ул. Островского – ост. «Музей» - остановочный комплекс есть только для пассажиров трамваев. Другой, существовавший для пассажиров маршруток, снесен.

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Пр. Ленинградский – ост. «Поликлиники» - нет остановочного комплекса. Старый – снесён.


В администрации Нижнего Тагила журналистов TagilCity.ru заверили, что работы начнутся после решения финансовых вопросов.

 

После решения вопроса финансирования будут запланированы мероприятия по благоустройству и оборудованию остановочными павильонами на остановках общественного транспорта с указанием названия остановки. Установка павильонов также будет организована и на конечных остановочных пунктах с указанием названия остановки и расписания движения автобусов, -- сообщили в Администрации Нижнего Тагила журналистам TagilCity.ru.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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