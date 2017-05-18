Поливальная машина залила водой подготовленную к ремонту дорогу в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

Этот инцидент пояснили в дорожной службе.

Когда фреза отфрезерует проезжую часть, там остается мелкая крошка. Эту мелкую крошку нужно смести, чтобы начинать асфальтировать. Мы прометаем для устранения пыли и всё это проливается водой. Там нужно просто промести, а когда вода просохнет, будем асфальтировать, -- объяснил начальник участка в МУП «Тагилдорстрой» Виктор Копанов.