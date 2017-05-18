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Автомобильный Нижний Тагил

Поливальная машина залила водой подготовленную к ремонту дорогу в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

18 мая 2017, 14:40Добавить новость
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18 мая на пересечении улиц Островского и Газетной в Нижнем Тагиле поливальная машина залила подготовленный к ремонту участок дороги, с которого уже было снято старое асфальтовое покрытие. Образовалась лужа на месте, подготовленном под укладку нового асфальта.
Поливальная машина «Тагилдорстроя» ехала по Островского в сторону Выи и на перекрестке с Газетной развернулся обратно в сторону налоговой. А там тот же «Тагилдорстрой» отфрезеровал дорогу и готовится к укладке асфальта. В итоге этот поливальщик залил водой дорогу, которая должна быть сухой и чистой перед асфальтированием. Бардак! -- рассказал TagilCity.ru очевидец автолюбитель Иван. 

Редакция побывала на месте и убедилась, что на дороге скопилась вода. 

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Выметем щеткой, а остальное высохнет, сегодня погода солнечная, -- сообщил один из дорожных рабочих.

 

Этот инцидент пояснили в дорожной службе.

 

Когда фреза отфрезерует проезжую часть, там остается мелкая крошка. Эту мелкую крошку нужно смести, чтобы начинать асфальтировать. Мы прометаем для устранения пыли и всё это проливается водой. Там нужно просто промести, а когда вода просохнет, будем асфальтировать, -- объяснил начальник участка в МУП «Тагилдорстрой» Виктор Копанов.

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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