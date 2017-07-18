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Автомобильный Нижний Тагил

Семь грубых нарушений были зафиксированы за пять часов рейда на дорогах Нижнего Тагила

18 июля 2017, 08:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 15 июля с 21:00 до 2:00 часов 16 июля проводился очередной рейд «Стоп-контроль». Автоинспекторы максимально внимательно проверяли водителей на предмет нарушений закона.

За пять часов контрольного мероприятия было выявлено 7 грубых нарушений.

Так, три водителя находились за рулем в нетрезвом состоянии, и ещё один находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения повторно. Двое управляли авто, не имея водительских прав. Один из остановленных не согласился на проведение медосвидетельствования.

Добавим, в мероприятии приняли участие 49 инспекторов ГИБДД на 21 патрульном автомобиле. 

 
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Комментарии (2)
Александр Р. 18.07.2017 08:15:41 #
всё правильно, с алкашнёй за рулём надо бороться
DeathSaler 18.07.2017 12:12:31 #
каждый день это надо делать.
и не называть свою работу "рейдами"
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