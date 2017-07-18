Семь грубых нарушений были зафиксированы за пять часов рейда на дорогах Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле 15 июля с 21:00 до 2:00 часов 16 июля проводился очередной рейд «Стоп-контроль». Автоинспекторы максимально внимательно проверяли водителей на предмет нарушений закона.
За пять часов контрольного мероприятия было выявлено 7 грубых нарушений.
Так, три водителя находились за рулем в нетрезвом состоянии, и ещё один находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения повторно. Двое управляли авто, не имея водительских прав. Один из остановленных не согласился на проведение медосвидетельствования.
Добавим, в мероприятии приняли участие 49 инспекторов ГИБДД на 21 патрульном автомобиле.