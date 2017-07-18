| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Акция «Безопасная дорога» пройдет в Нижнем Тагиле с 21 по 23 июля

18 июля 2017, 08:30Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,акция,безопасность,ГАИ,ГИБДД,Нижний Тагил,полиция,помощь,происшествие,Россия,Свердловская область,травма,транспорт
С 21 по 23 июля сотрудники дорожной полиции Нижнего Тагила проведут профилактическую акцию «Безопасная дорога». Полицейским предстоит максимально задействовать свои силы, чтобы выявить и пресечь грубые нарушения.

В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что за прошедшие полгода в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе произошло 96 аварий, в которых погибли 13 человек и ещё 150 получили травмы.

Также за этот период было зафиксировано 53 дорожных происшествия по вине пьяных водителей или тех, кто отказался от медосвидеиельствования. 13 человек пострадали.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Восемь детей были травмированы в ДТП в Нижнем Тагиле за четыре месяца 2017 года
21 мая, 12:50
0 2
Несовершеннолетняя пострадала по вине пьяного водителя в ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)
15 июля, 11:00
0 5
Двое детей в Свердловской области получили травмы в ДТП из-за нарушений ПДД (ФОТО)
13 июля, 14:10
0 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 881
Подписаться на новости