Акция «Безопасная дорога» пройдет в Нижнем Тагиле с 21 по 23 июля

В отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что за прошедшие полгода в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе произошло 96 аварий, в которых погибли 13 человек и ещё 150 получили травмы.





Также за этот период было зафиксировано 53 дорожных происшествия по вине пьяных водителей или тех, кто отказался от медосвидеиельствования. 13 человек пострадали.