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Автомобильный Нижний Тагил

16 водителей пойманы на пожарную «наживку» в Екатеринбурге (ФОТО)

18 сентября 2017, 14:30Добавить новость
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16 водителей в Екатеринбурге не уступили дорогу пожарной машине. Их нарушения записаны сотрудниками ГИБДД на камеру.

В Екатеринбурге прошла операция «Маяк», суть которой – ловля водителей-нарушителей, не пропустивших пожарную машину со звуковыми и световыми сигналами. За автомобилем пожарных следователи 5 экипажей сотрудников ДПС. Все нарушения они записывали на камеру.

 

Таким образом, было поймано 16 нарушителей, не уступивших дорогу служебной машине со спецсигналами. Этим водителям грозит штраф в 500 рублей, либо лишение водительских прав до 3 месяцев, пишет E1.ru.

 

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Фото: E1.ru

 

 
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