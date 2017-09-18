16 водителей пойманы на пожарную «наживку» в Екатеринбурге (ФОТО)

16 водителей в Екатеринбурге не уступили дорогу пожарной машине. Их нарушения записаны сотрудниками ГИБДД на камеру.

В Екатеринбурге прошла операция «Маяк», суть которой – ловля водителей-нарушителей, не пропустивших пожарную машину со звуковыми и световыми сигналами. За автомобилем пожарных следователи 5 экипажей сотрудников ДПС. Все нарушения они записывали на камеру.

Таким образом, было поймано 16 нарушителей, не уступивших дорогу служебной машине со спецсигналами. Этим водителям грозит штраф в 500 рублей, либо лишение водительских прав до 3 месяцев, пишет E1.ru.

Фото: E1.ru