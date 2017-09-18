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Автомобильный Нижний Тагил

Дело экс-министра транспорта и связи Свердловской области рассмотрят 27 сентября

18 сентября 2017, 18:00Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,суд,предпринимательство,нарушение,обыск,транспорт,чиновник,Сидоренко

Екатеринбургский суд рассмотрит дело бывшего министра транспорта и связи уральского региона Александра Сидоренко 27 сентября.

Сидоренко обвиняют в незаконном предпринимательстве. Следствие полагает, что экс-министр был фактическим владельцем ООО «УралТрансПетролиум», а также владел долей в 70% компании «УралДорТехнологии». Причем, у первой компании учредителем считался брат Сидоренко, а доля второй организации оформлена на тещу экс-министра.

 

Таким образом, чиновник мог управлять через доверенных лиц вышеупомянутыми компаниями. Предполагается, что Сидоренко в первую очередь предоставлял «своим» компаниям информацию о предстоящих строительствах и ремонтах дорог в уральском регионе, а также давал указания и рекомендации руководителям организаций. В связи с чем, его компании выигрывал аукционы. После чего с организациями Сидоренко заключались государственные и муниципалитетные контракты.

 

Следствие также полагает, что экс-министр занимался контролем в сферах информационных технологий, почтовой связи и транспорта, пишет ИА «ТАСС».

 

Напомним, что Сидоренко покинул свой пост осенью 2016 года, после чего в его доме прошел обыск.

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