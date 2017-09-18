Дело экс-министра транспорта и связи Свердловской области рассмотрят 27 сентября

Екатеринбургский суд рассмотрит дело бывшего министра транспорта и связи уральского региона Александра Сидоренко 27 сентября.

Сидоренко обвиняют в незаконном предпринимательстве. Следствие полагает, что экс-министр был фактическим владельцем ООО «УралТрансПетролиум», а также владел долей в 70% компании «УралДорТехнологии». Причем, у первой компании учредителем считался брат Сидоренко, а доля второй организации оформлена на тещу экс-министра.

Таким образом, чиновник мог управлять через доверенных лиц вышеупомянутыми компаниями. Предполагается, что Сидоренко в первую очередь предоставлял «своим» компаниям информацию о предстоящих строительствах и ремонтах дорог в уральском регионе, а также давал указания и рекомендации руководителям организаций. В связи с чем, его компании выигрывал аукционы. После чего с организациями Сидоренко заключались государственные и муниципалитетные контракты.

Следствие также полагает, что экс-министр занимался контролем в сферах информационных технологий, почтовой связи и транспорта, пишет ИА «ТАСС».

Напомним, что Сидоренко покинул свой пост осенью 2016 года, после чего в его доме прошел обыск.